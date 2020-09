Suarez: “Barça, ho pianto, ora dimostrerò chi sono”. Ma nessuna parola sull’esame

La Redazione24

,

giovedì 24 Settembre 2020.

Suarez: “Barça, ho pianto, ora dimostrerò chi sono”. Ma nessuna parola sull’esame

Il Pistolero spiega come sia riuscito a digerire l’addio sofferto del Barcellona e come sia pronto ad iniziare una nuova avventura all’Atletico Madrid. L’uruguaiano però non parla dell’esame di Perugia



