Suarez e l'esame farsa: gli intercettati parlano di Paratici nelle telefonate Il dirigente bianconero sarebbe citato in modo generico, tanto che i pm al momento non lo hanno iscritto nel registro degli indagati. Intanto in due avvisi di garanzia spunta il reato di corruzione

La Redazione24

,

giovedì 24 Settembre 2020.

Il dirigente bianconero sarebbe citato in modo generico, tanto che i pm al momento non lo hanno iscritto nel registro degli indagati. Intanto in due avvisi di garanzia spunta il reato di corruzione



