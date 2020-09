Lorenzo il Magnifico col vizio del gol, Colombo è il vice Ibra: “Emozione unica”

venerdì 25 Settembre 2020.

Lorenzo il Magnifico col vizio del gol, Colombo è il vice Ibra: “Emozione unica”

Il 18enne Colombo, autore del gol del vantaggio col Bodoe, ha già dimostrato di poter essere la punta centrale che serve ai rossoneri in assenza di Zlatan. Primo italiano nato dopo il 2001 in rete in Europa. “Emozione unica, ho lavorato tanto per questo”



