CirÃ² Marina, per la seconda volta il talento di Andrea Russo alla XIII Biennale D’Arte Internazionale di Roma

CirĂ² Marina, per la seconda volta il talento di Andrea Russo alla XIII Biennale D’Arte Internazionale di Roma

Il giovane Andrea Russo di CirĂ² Marina, a soli 16 anni, ha avuto l’opportunitĂ di partecipare a questo concorso e vivere un’esperienza indimenticabile

La Redazione

Roma,

sabato 26 Settembre 2020.

Durante la sesta edizione del festival della cultura Castellese, che è andata in scena dal 27 Agosto al 2 Settembre 2018 nello splendido castello Aragonese di Le Castella, il giovane Andrea Russo a soli 16 anni, grazie al contributo del segretario Vincenzo Gentile e del presidente Dott.ssa Sandra Giglio dell’associazione Leonardo da Vinci, ha avuto l’opportunitĂ Â di partecipare a questo concorso e vivere un’esperienza indimenticabile.

“E tu a cosa pensi?” è il titolo dell’opera di Andrea

Russo, di CirĂ² Marina, giovane e talentuoso, finalista per la seconda

volta alla selezione di Le Castella, con l’accesso diretto alla XIII

Biennale d’Arte Internazionale di Roma.

Un momento intenso nel

magico museo Stadio di Domiziano (Piazza Navona, Roma) nell’esposizione

della prima sessione della Biennale svolta dal 12 al 21 Settembre 2020.

Grande soddisfazione non solo per il traguardo raggiunto, ma

soprattutto per essere riuscito ad entrare in contatto con artisti

internazionali ed essere presente nel Catalogo “Opera Prima”, consegnato

dal presidente e curatore della Biennale Giuseppe Chiovaro a tutti gli

artisti partecipanti.

Un ringraziamento particolare alla madrina della serata: Artista Francesca “Mistral” De Bartolo.

Al segretario Vincenzo Gentile, alla presidente dott.ssa Sandra Giglio,

al grande Maestro Elio Malena, Andrea Russo con una semplice parola ha

voluto esprimere tutta la sua gratitudine: Grazie!

Un auguro

speciale alla sua compagna di classe Irma Montesano e all’amico Lorenzo

De Marco di Crotone, che parteciperanno alla seconda sessione della XIII

Biennale nel mese di Novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA