Il 20 settembre a Cariati nella Chiesa di Cristo Re l’associazione “Radici” ha voluto ricordare Don Roberto Malgesini con una santa messa

Messa celebrata per ricordare Don Roberto, parroco ucciso a Como. Presente anche la fondatrice e presidente internazionale RADICI, la scrittrice Francesca Gallello

La Redazione

Cariati,

sabato 26 Settembre 2020.

Il 20 settembre, presso la Chiesa di Cristo Re, a Cariati,

l’associazione RADICI guidata dalla presidente dott.ssa Carmelina Sciarrotta,

ha voluto ricordare Don Roberto Malgesini, sacerdote santo che poche settimane

fa è stato ucciso per mano di chi egli stesso aveva sempre aiutato. La santa

messa a lui dedicata, è stata celebrata dal parroco Don George Viju che è anche

guida spirituale della sezione RADICI di Cariati, “Non bisogna dimenticare ( ha

detto Don George) il bene che ha fatto

per i fratelli più fragili e dimenticati, è necessario stringersi l’un l’altro

nel nome del Signore, avere pietà per i meno fortunati e tendere la mano senza

temere e senza chiedere o pretendere nulla in cambio. La carità cristiana è

quel sentimento puro che nasce nel cuore degli uomini verso l’umanità ”.

La dott.ssa Carmelina Sciarrotta, Presidente Radici sez. di

Cariati, ed il suo direttivo tutto ( Olga Santore, vice presidente, la

segretaria Elisa Trento, Rachele Russo, Rosa Trento, Enza Demaddis, Rosetta

Imperiale, Caruso Antonella, Cosentino Rita, Minò Assunta) ha organizzato una

cerimonia che ha voluto curare nei minimi particolari. Don Roberto Malgesini,

ha detto la presidente Sciarrotta, nel suo intervento ai piedi dell’altare, è

stato il fratello di tutti, il sacerdote degli ultimi, il sorriso che non ha

mai negato a nessuno. Lui non aveva una chiesa, la sua chiesa era la strada,

erano le mani tese che stringeva con amore, erano i doni che portava nelle

famiglie bisognose, era il saluto e l’abbraccio affettuoso che generosamente

donava a tutti. Un prete già Santo, un uomo dal cuore colmo di compassione

verso gli altri, verso il prossimo. Non dobbiamo dimenticare il suo cammino, ma

dobbiamo percorrerlo con senso di umanità e spirito fraterno. Don Roberto ha

lasciato un gran vuoto nella comunità , tra la gente che ha avuto la fortuna e

l’onore di conoscerlo, di stringere le sue mani, di ricevere un suo dolce

sorriso. Che sia esempio per tutti noi, per l’umanità ”.

La Presidente Sciarrotta, accompagnata da una bambina, Margheritamaria

, come simbolo di purezza e generosità , ha consegnato sull’altare un cesto di

fiori, mentre il soave e commovente canto del coro della chiesa, accompagnava

un silenzioso e commosso pensiero d’affetto verso un sacerdote che ormai nel

cuore di tutti è Santo. Presente la fondatrice e presidente internazionale

RADICI, la scrittrice Francesca Gallello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA