Il super sabato dei fratelli Inzaghi. Pippo: “PapĂ piangeva al telefono”. Simone: “Si merita tutto”

Il super sabato dei fratelli Inzaghi. Pippo: “Papà piangeva al telefono”. Simone: “Si merita tutto” Entrambi vincono in trasferta e festeggiano insieme in tv. Simone: “Vedremo Filippo in A per tanti anni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Settembre 2020.

Il super sabato dei fratelli Inzaghi. Pippo: “Papà piangeva al telefono”. Simone: “Si merita tutto”

Entrambi vincono in trasferta e festeggiano insieme in tv. Simone: “Vedremo Filippo in A per tanti anni”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA