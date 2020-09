LIVE Alle 15 Torino-Atalanta, le ufficiali: Belotti sfida Zapata e Muriel

LIVE Alle 15 Torino-Atalanta, le ufficiali: Belotti sfida Zapata e Muriel I granata devono riscattare la sconfitta di Firenze e il pesante 0-7 dello scorso anno con i nerazzurri in casa. Il Gallo non ha mai segnato ai bergamaschi in carriera continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 26 Settembre 2020.

I granata devono riscattare la sconfitta di Firenze e il pesante 0-7 dello scorso anno con i nerazzurri in casa. Il Gallo non ha mai segnato ai bergamaschi in carriera



