sabato 26 Settembre 2020.

LIVE Cagliari-Lazio con sorpresa: stadio aperto per mille spettatori

In campo alle 18 alla Sardegna Arena. Di Francesco con il dubbio Godin. I biancocelesti all'esordio stagionale con Correa e Immobile in attacco

sabato 26 Settembre 2020.

In campo alle 18 alla Sardegna Arena. Di Francesco con il dubbio Godin. I biancocelesti all’esordio stagionale con Correa e Immobile in attacco



