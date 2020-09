Caloveto: gli auguri del delegato alla pubblica istruzione per il nuovo anno scolastico

La nota di Paolo Laurenzano , consigliere delegato alla pubblica istruzione

Caloveto,

domenica 27 Settembre 2020.

Buon rientro a scuola . Ma in questo momento si tratta di un augurio particolare. Cosi Paolo Laurenzano , consigliere delegato alla pubblica istruzione , saluta il ritorno in classe degli studenti dopo mesi trascorsi a casa tra il lockdown e le vacanze esiste.

“Tornerete fisicamente , con il timore e la trepidazione per un’emergenza sanitaria che ancora non si è conclusa” ha proseguito l’amministratore Calovetese – “indosserete la mascherina e dovrete seguire dei rigidi protocolli che limiteranno le vostre libertà di azioni , però vi ritroverete in classe , sebbene con ritmi diversi .Un augurio affettuoso va ai bambini e alle bambine che , per la prima volta , tra mille paure e tante emozioni , entrano a far parte della comunità scolastica , un augurio di buon lavoro a nome di tutta la civica amministrazione , a tutte le componenti della scuola , al dirigente scolastico , al corpo docenti ,agli alunni e alle loro famiglie . Il mio personale impegno sarà sempre più grande , gli studenti di Caloveto, ritorneranno in classe con le nuove disposizione impartite per il contenimento del contaggio covid .Â

Dunque un nuovo anno fatto di aspettative , buoni propositi , impegno e studio. Ogni anno che avete passato -ha concluso il consigliere Laurenzano- e che passerete sui banchi di scuola è un mattone importante che aggiungerete all’impalcatura della vostra formazione e quindi della vostra vita”.

