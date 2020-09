Il rammarico di Iachini: “Questa Fiorentina a volte √® acerba, dispiace per i ragazzi”

Il rammarico di Iachini: “Questa Fiorentina a volte è acerba, dispiace per i ragazzi” Il tecnico dei viola: “Almeno il pareggio ci poteva stare per come abbiamo giocato” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 27 Settembre 2020.

Il rammarico di Iachini: “Questa Fiorentina a volte è acerba, dispiace per i ragazzi”

Il tecnico dei viola: “Almeno il pareggio ci poteva stare per come abbiamo giocato”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA