L’associazione socio culturale “Ora et LABORA” è lieta di presentare il progetto: il “laboratorio della voce”

il “laboratorio della voce” corsi e laboratorio di canto lirico e moderno per tutte le fasce d’età nella periferia nord di Crotone

Crotone,

domenica 27 Settembre 2020.

Il progetto è stato voluto fortemente dall’associazione “Ora et Labora” nella qualità del presidente Teresa Leone e con la collaborazione del Maestro Teresa Cardace nonostante le difficoltà strutturali causate dall’assenza di spazi dove potersi riunire per creare aree socio ricreative, abbiamo dovuto adattarci utilizzando un aula della parrocchia che renderemo più accogliente e conforme alle normative anticovid ma era necessario avviare questo progetto perche bisognava far tornare a vivere l’arte, la musica e la cultura, nelle nostre periferie da tempo dimenticate dando uno stimolo all integrazione e alla crescita umana per lo sviluppo del talento e della creatività .

