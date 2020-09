Primo incontro ufficiale del sindaco Sergio Bruno per affrontare il problema dellâ€™acqua a Strongoli

Primo incontro ufficiale del sindaco Sergio Bruno per affrontare il problema dell’acqua a Strongoli

Il Sindaco Sergio Bruno nella giornata di venerdì ha incontrato il Commissario liquidatore della Sorical, avv. Cataldo Calabretta per chiedere informazioni su un importante punto del suo programma amministrativo

La Redazione

Strongoli,

domenica 27 Settembre 2020.

All’incontro è stato presente anche l’on. Sergio Torromino. Sergio Bruno nel corso dell’incontro ha esposto la storica problematica dell’erogazione idrica chiedendo un interessamento per accelerare le procedure di attivazione della nuova rete che utilizzerebbe la condotta che trasportava acqua e sale da Belvedere Spinello allo stabilimento Sindyal di Cirò Marina. Il Sindaco Sergio Bruno ha chiesto al Commissario di Sorical anche un interessamento per aumentare la portata di erogazione idrica per Strongoli centro.

Il Commissario Cataldo Calabretta ha mostrato disponibilità per verificare le richieste ed attivarsi per una fattiva soluzione. Soddisfazione a conclusione dell’incontro tra le parti presenti. Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA