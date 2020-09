Strada tra Simeri Crichi e Crotone (Passovecchio): il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito chiede alla Regione l’avvio delle procedure

Il Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone ha svolto in favore di questa nuova arteria stradale una vasta azione di sensibilizzazione istituzionale

La Redazione

Crotone,

domenica 27 Settembre 2020.

Il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito, con proprio decreto presidenziale, ha richiesto alla Presidenza della Giunta Regione della Calabria di autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico consentendo all’ANAS di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale per accelerare la procedura di realizzazione della strada di collegamento diretto tra Simeri Crichi (CZ) e Crotone (Passovecchio), già approvata da altri 49 Amministrazioni locali. Il provvedimento, che è stato sottoscritto, viene anche trasmesso alla Provincia di Catanzaro in modo che entrambe le Amministrazioni provinciali possano all’unisono procedere verso questa direzione.Il Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone ha svolto in favore di questa nuova arteria stradale una vasta azione di sensibilizzazione istituzionale. Dal Gennaio 2017 ad oggi sono state ottenute 50 atti deliberativi in sostegno alla proposta progettuale di collegamento stradale diretto tra Simeri Crichi (CZ) e Crotone (Passovecchio). Hanno aderito 25 consigli comunali della Provincia di Crotone, 14 consigli comunali della Provincia di Catanzaro, 10 consigli comunali della Provincia di Cosenza, i due Consigli provinciali di Catanzaro e Crotone. Queste sono le motivazioni che hanno indotto il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito a richiedere alla Presidenza della Regione Calabria di autorizzare la deroga al dibattito pubblico poiché di fatto le amministrazioni pubbliche si sono già espresse sul particolare interesse pubblico e rilevanza sociale che la strada a 4 corsie tra Simeri Crichi (CZ) e Crotone potrebbe produrre, con un apposita delibera di consiglio comunale, la maggior parte delle quali espresse all’unanimità .La zona centrale della Calabria deve uscire dall’isolamento in cui le politiche pubbliche degli ultimi decenni l’hanno costretta, dichiara il Presidente della Provincia di Crotone, Simone SAPORITO, e la soluzione immediata, per garantire la mobilità dei cittadini, il flusso delle merci e l’accessibilità turistica nell’area tra Catanzaro e Crotone, da troppo tempo colpevolmente emarginata, è stata individuata nella realizzazione di una strada a 2 carreggiate e 4 corsie con sparti traffico centrale (strada statale di categoria B) che unirebbe i due capoluoghi di provincia in 30 minuti.Il nostro lavoro teso al sostegno di questa opera infrastrutturale consentirebbe di avere per la prima volta una strada a 4 corsie nella provincia di Crotone ma soprattutto c’ha consentito di verificare un iter procedurale istituzionale innovativo che ha bruciato le tappe che di solito necessitano per arrivare alla realizzazione di queste opere. Forti di questa esperienza siamo pronti a raccogliere nuove sfide in favore di questo territorio. La Provincia di Crotone ha dimostrato una particolare caparbietà verso questa tema che sta portando, in brevissimo tempo, risultati inimmaginabili, per questo motivo intendo ringraziare i dipendenti del Settore Mobilità , Trasporti e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone per il supporto che ci stanno dando per arrivare a determinare la realizzazione di questa arteria fondamentale per il nostro territorio. “Doverosi – ha dichiarato il presidente Saporito – sono i ringraziamenti all’Anas regionale, ingegnere Silvio Canalella, responsabile Area Nuove opere, e l’ingegnere Francesco Caporaso, responsabile della Struttura territoriale, per la collaborazione dimostrata attraverso la cui opera il nostro territorio avrà la possibilità di usufruire della più grande opera infrastrutturale programmata negli ultimi decenni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA