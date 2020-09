Da Dias a Skriniar, i difensori costano caro… Ma quali sono i 10 piÃ¹ pagati fino a oggi?

Da Dias a Skriniar, i difensori costano caro… Ma quali sono i 10 più pagati fino a oggi?

Da Dias a Skriniar, i difensori costano caro… Ma quali sono i 10 più pagati fino a oggi? La trattativa per Koulibaly al City sembra arenata, mentre lo slovacco dell’Inter è pronto a trasferirsi a Londra, sponda Tottenham. Intanto, Ruben Dias lascia il Benfica per una cifra monstre… Ecco le spese pazze per la difesa […]

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Da Dias a Skriniar, i difensori costano caro… Ma quali sono i 10 più pagati fino a oggi?

La trattativa per Koulibaly al City sembra arenata, mentre lo slovacco dell’Inter è pronto a trasferirsi a Londra, sponda Tottenham. Intanto, Ruben Dias lascia il Benfica per una cifra monstre… Ecco le spese pazze per la difesa che hanno infiammato il mercato (e Manchester) negli ultimi anni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA