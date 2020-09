Epico Giustino: batte Moutet 18-16 al 5Â° set dopo 6 ore di gioco!

Epico Giustino: batte Moutet 18-16 al 5° set dopo 6 ore di gioco!

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Epico Giustino: batte Moutet 18-16 al 5° set dopo 6 ore di gioco!

Fognini perde in quattro set (6-0 l’ultimo) dal kazako Kukushkin. A Sonego servono 5 set per avere ragione dell’ecuadoriano Gomez. Paolini 6-4 6-3 contro la Bolsova, Errani 6-2, 6-1 contro la Puig. Perde Caruso da Pella in 4 set



