Milan, paura per Rebic: lussazione al gomito, corre in ospedale

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Il croato ha lasciato il campo a Crotone visibilmente dolorante: incerti i tempi del ritorno. Pioli è già senza Ibrahimovic e con Leao ancora a mezzo servizio. Si cerca di accelerare sul mercato per Hauge



