No Ibra, no problem! Il Milan passeggia a Crotone e scopre Brahim Diaz Un rigore di Kessie e il gol dello spagnolo piegano i calabresi e lasciano i rossoneri, privi dello svedese, a punteggio pieno. La brutta notizia per Pioli è l’infortunio di Rebic che rischia di essere serio continua a leggere su La Gazzetta […]

lunedì 28 Settembre 2020.

