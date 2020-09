Pirlo amato, Arthur titolare, De Sciglio dimenticato… Cinque spunti sulla Juve di Roma

Pirlo amato, Arthur titolare, De Sciglio dimenticato… Cinque spunti sulla Juve di Roma La prima trasferta spiega come sarà la squadra di questi mesi: niente 4-3-3, difesa sigillata, quattro per due maglie in mezzo. E su Morata… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Pirlo amato, Arthur titolare, De Sciglio dimenticato… Cinque spunti sulla Juve di Roma

La prima trasferta spiega come sarà la squadra di questi mesi: niente 4-3-3, difesa sigillata, quattro per due maglie in mezzo. E su Morata…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA