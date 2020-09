StregÃ² Ferguson e convinse Mou: chi Ã¨ Pereira, un fantasista per la Lazio

Stregò Ferguson e convinse Mou: chi è Pereira, un fantasista per la Lazio

Stregò Ferguson e convinse Mou: chi è Pereira, un fantasista per la Lazio Anni fa era considerato una grande promessa, poi ha faticato un po’. Granada, Valencia, da due anni gioca e non gioca allo United. E’ il rinforzo numero uno di Tare per la trequarti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Settembre 2020.

Stregò Ferguson e convinse Mou: chi è Pereira, un fantasista per la Lazio

Anni fa era considerato una grande promessa, poi ha faticato un po’. Granada, Valencia, da due anni gioca e non gioca allo United. E’ il rinforzo numero uno di Tare per la trequarti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA