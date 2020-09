Caos Covid per il Genoa: e adesso che succede?

Caos Covid per il Genoa: e adesso che succede? In Italia non è stato ancora fissato il limite di contagi che porta allo slittamento di un match. Il Napoli teme dopo la partita coi liguri di domenica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 29 Settembre 2020.

Caos Covid per il Genoa: e adesso che succede?

In Italia non è stato ancora fissato il limite di contagi che porta allo slittamento di un match. Il Napoli teme dopo la partita coi liguri di domenica



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA