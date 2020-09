Celebrate le prime comunioni nella Chiesa Santissimo Crocifisso di Torre Melissa

La differenza con le comunioni del passato √® stata ben evidente e a nessuno √® sfuggito che la Chiesa del SS Cocifisso a Torre Melissa, bench√© foste vestita a festa, non era come tutte le altre volte in cui √® stato celebrato il sacramento dell’Eucarestia

La Redazione

Torre Melissa,

martedì 29 Settembre 2020.

Ad accompagnare i bambini in questo giorno solenne c’erano solo i due genitori. Niente fratellini o sorelline, n√© il nuvolo di parenti festanti. In uno scenario dunque limitato nelle presenze, in osservanza alle disposizioni governative,¬† indossando tutti rigorosamente la mascherina, Don Pino Mauro e le catechiste Lucia Musacchio, Giusy Zinzi e Maria Cristina Garrubba, hanno cercato di far vivere con lo stesso entusiasmo di sempre questo importantissimo passo della vita di ogni persona credente. Come √® noto la Prima Comunione √® il primo, vero incontro tra un bambino e Ges√Ļ, il momento in cui si riceve il corpo ed il sangue di Cristo. Proprio Papa Francesco in passato ha voluto sottolineare la straordinaria importanza di questo passaggio. ‚ÄúLa Comunione √® la sorgente della vita stessa della Chiesa. E‚Äô da essa che scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza‚ÄĚ. Per i bambini si √® trattato dunque del primo, consapevole momento di contatto con la fede che nemmeno il periodo storico legato al Covid ha potuto cancellare. Forte √® stata la determinazione del parroco e delle catechiste di Torre Melissa di far vivere la festa della Prima Comunione ai diciannove bambini che, dopo aver frequentato il percorso di preparazione durato ben cinque anni, avrebbero dovuto festeggiarla a maggio, poi slittata, per i motivi da tutti conosciuti, al 27 settembre. Una giornata di festa all’interno di una comunit√†, quella torremelissese, che ha potuto quindi trascorrere, seppur con tante limitazioni, un giorno speciale per i bambini e le loro famiglie. Un altro passo in avanti verso quella normalit√† che tanto manca a tutti e di cui si sente forte il bisogno, soprattutto tra i pi√Ļ piccoli. Come forte √® il bisogno di fede per la persona credente a cui Don Pino Mauro, cogliendo l’occasione dell’Eucarestia, ha voluto fare appello, affinch√© genitori e figli possano camminare insieme nella parola di Dio lungo la strada della vita fatta di tanti momenti di fede come appunto questo della Prima Comunione.¬†

Questi i nominativi dei bambini della Prima Comunione:Loris Allegro, Angelica Amodeo, Leonardo De Castro Marquez, Mario Funaro, Alessandra Gabriele, Tomas Gabriele, Federica Gizi, Angela Pia Greco, Luana Lamanna, Giulia Lonetti, Salvatore Lonetti, Michele Malena,  Aurora Mauro, Maria Teresa Mosca, Cataldo Nigro, Dalila Perri, Chiara Sacchetta, Agnese Sasso, Domenico Serleti.Catechiste: Lucia Musacchio, Giusy Zinzi, Maria Cristina Garrubba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA