Conferenza virtuale con i colleghi oltreoceano dell’artista strongolese Mario Vetere

Strongoli,

martedì 29 Settembre 2020.

“A causa del prolungato

periodo di reclusione che il mondo sta vivendo per via del Covid 19, sono

emersi molteplici modi di condividere conoscenze e pratiche d’arte nei social

network, i confini e le limitazioni economiche alla circolazione di arte e

contenuti educativi sono stati cancellati . Ci sono stati vari casi in cui c’è

conversazione e anche laboratori in cui i maestri incisori espongono e

insegnano i loro processi. Così liberamente sono sorte mostre e bandi mondiali,

progetti collettivi, in cui l’arte cerca il modo di circolare e avvicinare la

comunità . Del resto, in qualche modo, l’arte e la cultura sono state quelle che

hanno permesso e aiutato ad affrontare il confinamento e le devastazioni

affettive ed emotive provocate da questa crisi globale causata dal Covid 19.

Impariamo, collaboriamo, produciamo lavoro in confinamento, con i materiali che

abbiamo in casa e ci accompagniamo e sosteniamo a vicenda, qualcosa che è un

po’ inerente all’incisione, che di solito si pratica nelle officine, poiché non

tutti hanno presse o torce ed è una professione dalle infinite possibilità , di

tante novità anche se le tecniche tradizionali di maestri come Senefelder,

Rembrandt, Dürer, Piranesi, Goya e molti altri sono ancora pienamente valide. È

questo circolare della conoscenza, dei modi di fare e di diffondere le

procedure grafiche meno tossiche, quello che facciamo ogni giorno nel nostro

gruppo WhatsApp, formando qualcosa come un grande laboratorio virtuale, una

comunità così preziosa per i tempi difficili che attualmente viviamo”

Queste motivazioni hanno

spinto Virginia Maluk Manzano e il gruppo @ grabadonotoxicolatinoamerica ad

incontrarsi virtualmente una volta alla settimana per scambiarsi esperienze,

opinioni, ma anche per sentirsi meno soli. Del gruppo fanno parte più di 150 artisti sudamericani, e un solo

italiano: Mario Vetere.

E proprio l’artista

Italiano ha tenuto una sua conferenza virtuale con i colleghi oltreoceano lo

scorso 31 agosto, quando in Italia era tarda serata ed in Cile pomeriggio.

La lezione sulla tecnica

#negativoépositivo brevettata da Vetere è

stata resa possibile dalla preziosa collaborazione dell’artista e maestro messicano Jesús

Valentín Olguín Balcázar, che non solo ha fatto da interprete, dando importanza

all’arte di Vetere in modo preciso e professionale, ma ha preparato una presentazione

curata in tutti i particolari delle opere di Mario Vetere, con la spiegazione

della tecnica agli artisti collegati in diretta, che hanno fatto molte domande,

spinti dalla curiosità verso un genere a loro sconosciuto.

“Questo incontro fa

parte dell’attività del gruppo virtuale @grabadonotoxicolatinoamerica, emerso

dopo la conversazione che abbiamo avuto con il maestro Pablo Delfini, a giugno,

nell’ambito del progetto di incisione Estampa Valparaiso, curato da Antonella

Rojas Auda, che consisteva in un totale di 33 conversazioni in cui abbiamo

intervistato 4 incisori del nostro progetto, altri incisori dal Cile e anche

dall’America Latina”, ha spiegato Virginia Maluk Manzano . “Ho conosciuto il

maestro Pablo Delfini, nel 2009 in Argentina, interessato a metodi di incisione

meno tossici, quindi ho voluto parlare con lui, che è un grande ricercatore

sull’argomento, sa molto sullo sviluppo di questi metodi e dei suoi primi

coltivatori, come Nick Semenoff, Cedric Green, Alfonso Crujera, Cedric Green,

ecc. C’era molto interesse per l’argomento e il giorno dopo mi è venuto in

mente di creare un gruppo WhatsApp per condividere dubbi, esperienze, ricerche

e i diversi modi di affrontare queste tecniche nei nostri paesi, sostituire i

materiali, condividere i risultati e modi di fare e di sviluppo di nuove

tecniche che sostituiscono vernici, inchiostri, fissanti e solventi con altri

più rispettosi dell’ambiente e della salute dell’incisore. È così che oggi,

dopo quasi 3 mesi, abbiamo una comunità di oltre 130 incisori, alcuni esperti,

molti insegnanti e anche alcuni che vogliono imparare e avvicinarsi a questi

modi meno tossici di incisione. “ ha spiegato la Maluk Manzano. “Abbiamo un

incontro virtuale una volta alla settimana tramite zoom e iniziamo a incontrare gli incisori che

presentano il loro lavoro, le tecniche che usano, alcune molto innovative e,

soprattutto, lo spirito e il concetto del loro lavoro, i loro processi di

creazione, ecc. In questo contesto, per quanto riguarda la mostra di Mario

Vetere #NegativoéPositivo, sono rimasta colpita dalla sua tecnica di lavoro che

mescola disegno manuale e digitale e lo abbiamo invitato ad esporla, sebbene

non sia una tecnica di incisione, proprio per la sua novità . Inoltre, Vetere ha

creato dei Grabado in #negativoépositivo,

dimostrando sorprendente acume e abilità . Ho capito che

#negativoépositivo allude non solo alla tecnica, ma al particolare momento che

stiamo vivendo, a tutto nella vita e nella realtà . Abbiamo deciso di

trasmettere anche in diretta le presentazioni su facebook, per estenderle e

condividerle con la comunità virtuale”.

Mario Vetere ringrazia

Virginia Maluk Manzano per lo spazio a lui dedicato in questo gruppo di grandi

artisti, per l’artista italiano questo è motivo di orgoglio. Vetere ci ha

tenuto a ringraziare infinitamente l’amico

Jesús Valentín, perché senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. “Insieme

faremo grandi cose”, ha dichiarato, “presto

allestiremo delle esposizioni insieme, perché oltre a essere un perfetto

maestro d’arte è anche un bravissimo artista, e abbiamo intenzione molto presto

di aprire un atelier d’arte insieme”.

