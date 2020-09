Crotone, ballottaggio 4-5 ottobre: il sostegno al candidato sindaco Voce da parte del commissario del Pd Iacucci provoca altra polemica nel partito

Mario Galea ex Presidente provinciale del Pd: ai nostri elettori libertà di esprimere il voto

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 29 Settembre 2020.

La riunione tra alcuni componenti del Pd con decisione finale di appoggiare

al secondo turno il candidato della Lista civica, Vincenzo Voce, ha irritato

altri del Pd che al primo turno si erano schierati con il centrosinistra a

sostegno del candidato sindaco Danilo Arcuri. La decisione di appoggiare Voce

al secondo turno è stata propagandata attraverso un comunicato stampa da Franco

Iacucci, commissario provinciale del partito di Zingaretti.

Tant’è che, nella giornata di oggi, in Città è l’argomento più gettonato a

proposito del ballottaggio. La reazione al comunicato stampa di Iacucci non si

è fatta attendere e l’ex presidente del Pd provinciale, Mario Galea, candidato

nel centrosinistra ha dichiarato:

“Di una gravità unica va definito l’intervento a gamba alzata, in piena

campagna elettorale della nostra città , del Commissario Iacucci che, senza

preliminarmente consultare gli organi interni del PD, ha preso l’incauta

decisione di schierare il nostro Partito a favore della candidatura Voce.

Detta decisione, per il modo in cui è stata presa, oltre che per il suo

merito, contravviene, innanzitutto, ad ogni più elementare principio di

democraticità e, in secondo luogo, autorizza i nostri avversari ad accusarci di

doppiogiochismo e di tradimento dei nostri tradizionali valori. E non favorisce

certo la ricomposizione e la ripresa di un proficuo dialogo tra le parti in cui

risulta a tutt’oggi diviso il nostro Partito, né tantomeno riesce a

dargli la giusta spinta perché presto riconquisti il suo tradizionale ruolo

all’interno della vita politica crotonese.

La posizione più corretta da adottare è quella di lasciare liberi i nostri

elettori di esprimere il proprio voto, poiché’ essi non mancano certo né della

coscienza politica, né dell’intelligenza necessaria per decidere con la propria

testa”.

