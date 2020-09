Doppio assalto Milan: Hauge è in arrivo. E questo è il piano per arrivare a Chiesa

Doppio assalto Milan: Hauge è in arrivo. E questo è il piano per arrivare a Chiesa Intesa lampo com l’attaccante del Bodoe, per il viola serve un extra budget: battere il Rio Ave e puntare a una operazione in prestito stile Tonali continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 29 Settembre 2020.

