Grande successo al Campionato Nazionale Giovani Macellai a Le Castella di Isola Capo Rizzuto

Grande successo per gli eventi “Butchery Masterclass. Una giornata con i maestri norcini della Federazione Nazionale Macellai” e Campionato Nazionale Giovani Macellai

La Redazione

Le Castella,

martedì 29 Settembre 2020.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti al Campionato Nazionale Giovani Macellai e dagli studenti dell’Istituto alberghiero di Le Castella partecipanti all’evento formativo “Butchery Masterclass. Una giornata con i maestri norcini della Federazione Nazionale Macellai” organizzato dalla Camera di commercio di Crotone nell’ambito del progetto fp 2017-2018 “Orientamento, domanda-offerta di lavoro”, con la collaborazione di Confcommercio-Federcarni ed il supporto di Confindustria.

I lavori, avviati venerdì 25 settembre, con gli illustri ospiti del convegno “Carne, Nutrizione e Sicurezza Alimentare – l’importanza della filiera: dal benessere animale ai giovani macellai”, sono proseguiti nella giornata di sabato 26 settembre, presso la sede di Arredo Inox, dove un gruppo di studenti dell’Istituto Alberghiero di Le Castella ha avuto la possibilitĂ di affiancare i maestri norcini della Federazione Nazionale Macellai in una sessione di approfondimento sul taglio e la lavorazione della carne.

Nella giornata seguente, domenica 27 settembre, gli studenti hanno potuto assistere in diretta alla quarta tappa del Campionato Italiano Giovani Macellai (Italian Young Butchers Championship), svoltasi presso il Laboratorio mediterraneo delle tipicitĂ della Camera di commercio di Crotone, evento che ha richiamato i giovani macellai di tutta la regione Calabria.

Al termine dell’evento, come promesso, diverse centinaia di chilogrammi di carne lavorata sono state stata donate alla Caritas dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina per la distribuzione alle famiglie indigenti, coronando con un messaggio di solidarietà la buona riuscita dell’iniziativa.

La Camera di commercio di Crotone ringrazia tutti i rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, rendendolo occasione unica per promuovere la lavorazione della carne come tipicità d’eccellenza del territorio. Un particolare ringraziamento va al Dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Le Castella Vito Sanzo, per aver compreso l’importanza della partecipazione all’iniziativa in termini di avvicinamento tra mondo della scuola e mercato del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA