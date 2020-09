ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – GRADUATORIA

martedì 29 Settembre 2020.

Approvazione degli esiti della verifica della perdurante idoneita’

degli idonei collocati nelle graduatorie di merito regionali del

Veneto, dell’Emilia Romagna e delle Marche del concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di

medico di I livello, area medico legale, per la copertura di dodici

posti.

(20E10131)

