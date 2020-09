“L’alba dell’eroe” I^ edizione, questa sera nel Museo e Giardini di Pitagora di Crotone

Organizzata dall’Associazione Culturale MediterrArte

La Redazione

Crotone,

martedì 29 Settembre 2020.

Sono passati 2500 anni dalla battaglia di Salamina in cui

l’atleta crotoniate Faillo, vincitore per ben tre volte dei Giochi Pitici, si

distinse per coraggio e generositĂ equipaggiando a sue spese una nave che diede

un contributo decisivo nella battaglia che segnò la vittoria sui Persiani da

parte degli Ateniesi.

La celebrazione dal titolo “L’alba dell’eroe”, ideata e fortemente voluta dallo scrittore crotonese Gianluca Facente, sarà organizzata dall’Associazione Culturale MediterrArte martedi 29 Settembre alle ore 19.00 presso il Museo e i Giardini di Pitagora.

L’evento parte quest’anno con una Prima edizione con il proposito

futuro di istituzionalizzarla e farla divenire un importante momento di

aggregazione culturale.

Il programma prevede, subito dopo i saluti di Santo

Vazzano, Presidente del Consorzio Jobel, l’intervento dal titolo “Sulle

orme di Faillo” del Dott. Paolo Nereo Morelli Già Ispettore Onorario del

MiBACT per la Tutela Archeologica del Territorio di Crotone.

Nell’occasione verrà presentata dallo scrittore Gianluca

Facente l’edizione speciale del romanzo “Faillo” con un’incursione artistica dell’attore

Carlo Gallo ed Emmanuele Sestito.

Infine verrà celebrato l’eroe crotoniate assegnando dei

riconoscimenti a chi nel nostro territorio ha adempiuto al proprio dovere con

coraggio e generositĂ .

Per l’occasione il Maestro Orafo Michele Affidato presenterĂ

una sua speciale creazione di monete con l’effige dell’eroe crotoniate e il

ricordo dei 2500 anni della battaglia di Salamina.

Modera l’evento la prof.ssa Giovanna Ripolo

Presidente dell’Associazione Culturale MediterrArte.

Durante l’evento verrà rispettata la normativa anti-covid

in vigore.

