La Redazione24

mercoledì 30 Settembre 2020.

Conte rivoluziona l’Inter, Inzaghi non cambia la Lazio. Udinese in emergenza con lo Spezia

Ampio turnover per il tecnico nerazzurro a Benevento: pronti Hakimi e Vidal dal 1’. Gasp ritrova Djimsiti, molte assenze per i friulani



