Due nuove entusiasmanti pubblicazioni poetiche della scrittrice Domenica Milena Arcuri R.

Sotto l’egida dell’editore Aletti creatore della piu’ numerosa comunita’ italiana di poeti

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Anticipati da un piĂą che adeguato tempo di pubblicitĂ da

parte dell’editore, finalmente, da qualche tempo, sono disponibili per tutti

coloro che volessero leggerli i due libri di poesia della scrittrice e poetessa

Domenica Milena Arcuri Rossi: “Il giardino del sognatore”, con la puntuale

ed esaustiva prefazione dell’Editore Aletti, e “Versi e…lettere al cielo”,

con la coinvolgente ed entusiastica prefazione di Alfredo Rapetti Mogol.

In internet, nel sito della Aletti Editore, si possono

leggere le interviste rivolte all’autrice, per cogliere lo spirito di questi due

libri che sono delle autentiche perle. Ogni poesia è un messaggio, un piccolo racconto,

un’emozione che, al contempo, diventa esaltazione della natura, dei sentimenti

e dei luoghi.

Le poesie di Versi e…lettere al cielo «Sono

piccole cattedrali armoniose», come sottolinea Rapetti Mogol, corredate

saldamente dalle travi della rima spontanea che nasce senza forzature, senza

inghippi stilistici, immediatamente afferrabile e godibile e che hanno il

sapore del classico di cui si è nutrita l’autrice durante la sua formazione

culturale. Tutta la poesia di queste due pubblicazioni della Arcuri Rossi è

un’ascensione continua e costante che si sublima con “Le lettere al cielo”,

frecce che si caricano nell’arco di un Vangelo quotidiano e che ci presentano

un dialogo immaginario con eminenti personalitĂ del passato.

Il giardino del sognatore, che fa parte, come l’altra

silloge, della nuova collezione della Aletti Editore “poeti in transito” «…

ci inoltra in un luogo protetto creato dall’autrice per sé e per il lettore

dove immergersi per scoprire l’incanto del creato e celebrare i sentimenti come

bagaglio imprescindibile di ogni uomo. Nei versi dell’autrice c’è la vita con

il suo carico di significati che il poeta riesce a cogliere nel vivere

quotidiano e c’è la costante sensazione del tempo che ci sfugge, ma che può

durare per sempre nel ricordo…».

Quest’anno, la nostra scrittrice è stata scelta e inserita

nelle seguenti antologie, oltre a essere finalista e ad aver ricevuto relative menzioni

di merito, per ben dodici volte, ai Premi internazionali di Poesia e narrativa;

CET, (prima e seconda volta) autori di Mogol 2020;

Premio Internazionale di Poesia Salvatore Quasimodo, 2020;

Premio Internazionale di Narrativa Salvatore

Quasimodo, 2020;

Premio Internazionale di Poesia Cumani Quasimodo, 2020;

XX Premio Internazionale di Poesia” Habere Artem”, 2020;

Premio Internazionale di Poesia “Il Tiburtino”, 2020;

XV Concorso Internazionale di Poesia “Dedicato a… Parole in

fuga” 2020;

XVII Concorso di Poesia “Poesie d’amore: Verrà il mattino e

avrà un tuo verso…”, 2020;

XI Concorso Internazionale di Poesia “Dostoevskij”, 2020;

Premio Internazionale di Poesia “La panchina dei versi”, 2020.

Di particolare interesse e di recente pubblicazione è l’antologia

del Premio internazionale di narrativa Salvatore Quasimodo, 2020 recante,

all’interno, alla pagina 31 una sintesi del romanzo dell’autrice “Lettere nella

polvere” il cui incipit è proprio la parola Cirò e la conseguente accattivante

descrizione del borgo che merita essere letto d’un fiato per quanto ci

affascina.

Inoltre, il maestro Alessandro Quasimodo, a luglio 2020, ha

scelto, interpretato e inciso su CD alcune poesie in video- lettura, prossimamente

in vendita, mentre si possono ascoltare e vedere le altre scelte in precedenza

su Youtube, cliccando il nome della nostra autrice Domenica Milena Arcuri

Rossi.

F.R.

Per chi fosse incuriosito da queste due ultime pubblicazioni

di Domenica Milena Arcuri Rossi può cliccare sul sito dell’editore e scoprire

di piĂą di quanto queste righe possano aver trasmesso.

F.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA