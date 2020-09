Incontro formativo “Il Rotary e la sua evoluzione..” nella sede del Club di Cirò

Il primo di una serie di incontri che il presidente MARIO CARUSO intende promuovere all’interno del Club al fine di arricchire la cultura rotariana in seno ai consociati

Cirò,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Nella serata del 29 settembre 2020 presso la sede del Rotary Club Cirò si è tenuto l’incontro formativo “Il Rotary e la sua evoluzione..”. Il primo di una serie di incontri che il presidente MARIO CARUSO intende promuovere all’interno del Club al fine di arricchire la cultura rotariana in seno ai consociati. La relazione del Formatore GIANNI POLICASTRI ha catturato l’attenzione dei presenti. Il relatore ha richiamato più volte il concetto di etica quale impronta del socio rotariano caratterizzante la propria vita sia nel rapportarsi con gli altri che nel servizio che rende al territorio di appartenenza. A conclusione, i saluti di ROCCO DERITO assistente del Governatore, il quale ha manifestato il proprio apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando che nonostante le profonde trasformazioni socio-culturali, il Rotary è rimasto coerente con origini e motivazioni. Nel ringraziare i soci presenti il Presidente MARIO CARUSO ha ricordato l’università dei valori Rotaryani e l’importanza di far conoscere gli stessi, all’esterno del Club attraverso l’azione quotidiana di servizio che il Club intende perseguire.

