La Libera Caccia e i cacciatori della provincia di Crotone lamentano la “chiusura” della caccia nelle ZPS e SIC Regione Calabria

Lo rende noto l’Arch. Enzo Renda della Libera Caccia Provinciale KR

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 30 Settembre 2020.

La triste notizie del divieto dell’attivitĂ venatoria nelle ZPS (zona a protezione speciale) e SIC (sito di interesse comunitario), si precisa che le zps non sono oasi di protezione, ma zone in cui va riposta particolare attenzione alla conservazione dell’habitat, ha sorpreso un po´ tutti i cacciatori e dirigenti del settore in primis i dirigenti delle Associazioni Venatorie.

La Libera Caccia Provinciale KR rappresentata dall´Arch. Enzo Renda e´

molto dispiaciuta di quanto accaduto a seguito di un ricorso da parte della

LIPU e WWF (associazioni ambientaliste) e che il TAR Calabria ha accolto il

ricorso sospendendo l´attivita´ venatoria in tali zone.

Si precisa che la Provincia di

Crotone e´ la piu´ colpita da questa Ordinanza in quanto nelle zone protette

ricadono molti paesi nei quali c´e una storia per la caccia al cinghiale vedi

Umbriatico, Savelli, Verzino, Carfizzi, Pallagorio, Melissa, San Nicola, Santa

Severina, Casabona, Cotronei, Petilia Policastro, ed altri .

Probabilmente  sia chi ha firmato e sia chi ha fatto ricorso forse gli e´sfuggito di mano la situazione emergenza cinghiali soprattutto in tali zone, in quanto nonostante la caccia di selezione i cinghiali aumentano in modo esponenziale creando danni agli agricoltori che dopo un anno di lavoro non riescono a portare a casa nemmeno le spese vive.

La caccia sicuramente riesce a

contenere il proliferarsi della specie,

basta fare un censimento dei capi abbattuti nell´ultima stagione venatoria a quelli della selezione e nella provincia di

Kr si arrivano a qualche migliaio di capi abbattuti.

Inoltre basta guardare sui social

dell´alta presenza del selvatico anche nei paesi sul litorale ed io ne posso

essere la prova in quanto tutti i giorni li vedo a pochissimi metri da casa mia

ed alcuni sindaci fanno richiesta agli organi competenti per poter avere

interventi straordinari all´abbattimento dei selvatici nei propri comuni.

I cacciatori della Provincia di

Crotone di tutte le Associazioni Venatorie e non sono amareggiati e chiedono

alle autorita´ competenti in materia la risoluzione del problema perche non

e´giusto che dopo aver pagato le tasse gli venga impedito di andare a caccia.

Mi chiedo e dico a nome di tutti

coloro che hanno pagato circa 400 Euro per poter esercitare tale attivita´, chi

rimborsera´questi soldi?

chi paghera´ i danni causati dalla

specie Sus Scrofa?

la LIPU e WWF?

altri

organi?

Oppure come stiamo facendo adesso la

Regione Calabria?

Si confida in un buon senso da parte

di chi ha vietato ed agli organi superiori di riaprire le ZPS e SIC anche come

si e´ fatto negli anni passati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA