La squadra di Calcio ASD Cutro nel campionato regionale di promozione

Alberto Olivo

dell’ASD Cutro

La Redazione

Cutro,

mercoledì 30 Settembre 2020.

“Il Cutro c’è!!! Dopo un inizio in salita e l’assestamento della nuova società , con l’ingresso di alcuni dirigenti, che già in passato hanno portato al massimo livello regionale la compagine cutrese, la squadra del Presidente Chiellino, batte un doppio colpo di mercato, mettendo a disposizione di Mister Trapasso due calciatori di categoria superiore.

Luciano Pignatta, attaccante di qualità e quantità con tante esperienze in D ed anche nel calcio professionistico. A sostegno della retroguardia arriva Riccardo Cossu, recentemente nel Siderno, ma anche lui con diversi campionati di D alle spalle e qualche parentesi in serie C.

Il DS Manfreda ha aggiunto ad una squadra con giovani promettenti, due innesti di estrema esperienza.

La società sta lavorando intensamente su ogni dettaglio ed è in continua evoluzione al fine di allestire un organico competitivo da mettere a disposizione di Mister Trapasso.”

