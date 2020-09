Nuove nomine e trasferimenti per i Parroci della Arcidiocesi di Crotone

L’Arcivescovo di Crotone – Santa Severina, Mons. Angelo Raffaele Panzetta, ha predisposto le seguenti nomine

La Redazione

Crotone,

mercoledì 30 Settembre 2020.

Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Papanice: don Massimiliano Assisi;

Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Crucoli: don Francesco Lonetti Jr;

Parroco della Parrocchia S. Nicola Vescovo in Scandale: don David Fiore;

Parroco delle Parrocchie SS. Annunziata e SS. Purificazione in Mesoraca: don Antonio Arcuri;

Parroco della Parrocchie SS. Pietro e Paolo e S. Maria della Sanità in Strongoli: don Pasquale Aceto;

Parroco in solidum moderatore delle Parrocchie S. Giovanni Paolo II, S. Isidoro contadino, S. Giuseppe artigiano in Crotone: don Massimo Buscema;

Parroco in solidum non moderatore delle Parrocchie S. Giovanni Paolo II, S. Isidoro contadino, S. Giuseppe artigiano in Crotone: don Antonio Macrì;

Parroco della Parrocchia S. Maria Maggiore in Santa Severina: don Gino Gulizia;

Parroco in solidum non moderatore della Parrocchia Sacro Cuore in Crotone: don Claudio Splendido;

Parroco della Parrocchia S. Maria delle Grazie in Caccuri: don Michele Sculco;

Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Rita in Crotone: don Francesco Aloi;

Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Maria della Sanità e SS. Pietro e Paolo in Strongoli: don Francesco Antonio Cardace;

L’Arcivescovo ringrazia i presbiteri che hanno svolto il loro servizio per il bene della Chiesa diocesana e ai nuovi Parroci e Vicari Parrocchiali auspica un buon lavoro pastorale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA