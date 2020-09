Romelu! Altri due gol: e sono 3 in 4 giorni

La Redazione24

mercoledì 30 Settembre 2020.

Romelu! Altri due gol: e sono 3 in 4 giorni

Romelu Lukaku è già in ottime condizioni. Per lui parlano i gol: due a Benevento dopo la firma sul successo di sabato contro la Fiorentina. Ecco le foto più belle della sua serata



