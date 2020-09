Spezia e Galabinov nella storia: a Udine la prima vittoria in serie A

Spezia e Galabinov nella storia: a Udine la prima vittoria in serie A Successo meritato per i liguri, grazie alla doppietta del bulgaro. Preoccupano i friulani, a cui non basta l’espulsione di Terzi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 30 Settembre 2020.

