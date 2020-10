Antologia della IX edizione del premio Alda Merini, voci poetiche per Alda

Tutti gli autori selezionati

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 01 Ottobre 2020.

“Voci poetiche per Alda” è il titolo della

prossima antologia del Premio di poesia “Alda Merini”: concorso letterario internazionale

organizzato dall’Accademia dei Bronzi, giunto alla IX edizione, la cui

manifestazione conclusiva, Covid permettendo, si terrĂ a Catanzaro nel mese di

dicembre. Al concorso sono pervenute 2206 opere delle quali 670 saranno incluse

gratuitamente nel volume, avendo superato la prima selezione. I poeti scelti,

rappresentano sei nazioni (Italia, Canada, Spagna, Svizzera, Romania, Bulgaria)

e concorreranno all’assegnazione dei premi messi in palio consistenti in 5

targhe di argento per altrettanti finalisti, realizzate dal maestro orafo

Michele Affidato, e in 100 targhe di merito per i segnalati. Altri premi sono

in corso di definizione. Questi i poeti, in ordine alfabetico, che saranno

presenti nel volume: Abate Maria Pina, Abbate Angelo, Accardo Irene, Agazzani

Daniela, Agresta Bernardina, Aiello Franca, Airaghi Giuseppe Carlo, Alexandru

Elena Denisa, Alfano Anna, Allievi Wanda, Altavilla Fausta, Altea Cinzia, Altieri

Roberta, AlĂą Gaetano, Amantea Teresa Vera, Ammendola Antonio, Ammendola Claudia,

Ancona Leonardo, Anedda Luisella, Angeletti Elvio, Angotti Rosy, Antenucci

Mario, Antoci Martina, Antonelli Anna Rita, Antonelli Lucia, Antonucci Erika, Apicella

Aniello, Argentero Roberto, Argiolas Teresa, Arria Leonardo, Arrigoni

Marco, Aspresso Maria, Assara Saveria Maria, Astegiano Marco, Astorino Brenda, Attardi

Caterina, Atzori Giusy, Autunno Ettore, Aversente Arturo,

Aversente Pierfrancesco, Badaloni Marzia, Badiali Massimiliano, Bagou Giulio, Balconi

Giorgia, Baldassarre Mario, Bandiera Roberta, Barbieri Alfonso, Barbieri

Mariella, Baronetto Domenico, Barracato Antonio, Barraco Antonina, Basile

Ignazio Salvatore, Basso Solidea, Bellantone Daniela, Belloni Cristian, Belloni

Simonetta, Benetti Ornella, Benni Tazzi Maria Antonietta, Benevento Paola, Benigno

Tommaso, Benvenuto Roberto, Beretta Ornella, Bernio Mariella, Bertacchini

Lisanna, Bertelli Mirko, Bertolone Annunziata, Biasuzzo Sabina, Bizzintino Rosa,

Bocotti Massimo, Bonanno Angelo, Bonsignori Pablo Giovanni, Bonugli Rosanna, Borgese Maria Concetta, Borreano Ciro, Borrini Enrica, Boschini Roberta, Bosco

Sonia, Botticini Ivan, Bottino Deborah Maddalena, Bovio Cesare, Bracceschi

Francesca, Braccesi Cecilia, Brendolise Jacopo, Brescia Martina, Briguglio Anna

Maria, Brilli Remo, Brughitta Anna Maria, Bruni Marco, Bruno Germana, Bulgarelli

Alessia, Buongiorno Liliana, Buttelli Antonella Celeste, Cacco Anna Afrodhiti, Caggiano

Mario, Caione Donato, Calcinelli Barbara, Calvia Giacomo, Cama Grazia, Camilletti

Sandro, Caminada Giulia, Campagna Graziella, Canfora Alessandro,

Cantafio Angela Rita, Canterani Maria Rita, Capone Daniele, Caporicci Stefania,

Cappella Lilia, Capra Flavia, Capria Francesco Saverio, Caputa Davide, Caraglia

Rosanna, Cardona Cosima, Carello Francesca Noemi Pia, Caringi Paola, Carnevale

Emanuele, Carnì Teresa, Caron Gian Luigi, Carpentieri Antonella, Carta Giuseppina, Casabianca

Paolo, Casagni Enzo, Casali Matteo, Casella Pietro, Cassaro Maria Antonietta, Castagnetti

Rita, Castellano Benedetta Linda, Castelli Maria Michelina, Castigliego Maria

Gabriella, Casula Carla Maria, Casula Maria Teresa, Cattaneo Mattia, Cavaliere Marcella, Cefola Vittoria Lucia, Ceirani

Danilo, Celentano Valentina, Celeste Giusy, Cellie Francesca, Celotto Mario, Cenerario

Loredana Francesca, Centis Cristina, Wess Ramona, Chechile Maria Teresa, Chiappetta

Angelo, Chiappetta Mariella, Chiarella Gabriella, Chiarelli Rosina, Chiastra

Enrico, Chiusi Camilla Sharon, Ciacco Rosa, Ciampolini Luigi, Ciancio

Mariannina, Ciancio Mina, Ciardo Carla, Ciaroni Sonia, Cicatiello Milena, Ciervo

Antonio, Cilenti Emanuele, Ciobanu Marchesi Ella, Cipolletta Giorgio, Ciuffreda

Daniela, Civello Sofia Chiara, Civita Sebastiano, Coccia Elisa, Codato Elisa, Colella

Petronilla, Colacrai Davide Rocco, Colella Graziano, Colicchio Maria Rosaria, Collari

Roberto, Colombera Piera, Colombini Marco, Colonnelli Roberto, Colopi Sonia, Coluzzi

Valentina, Comi Luigi Gregorio, Consiglio Giulia, Conte Vincenzo, Coopers

Monika, Corigliano Maddalena, Corrado Alba, Corsi Alessandro, Cosco Paola, Costa

Carmela, Costantino Mariangela, Cottone Benedetto, Cristiano Rosy, Crivellari

Antonio, Crotti Osvaldo, Cucino Barbara, Cui Giuseppe Angelo, Cutuli Santa, D’Agostino

Antonio, D’Agostino Rosanna, D’Agrusa Giuseppe, Dainese Mario, Dal Piai Alice, Dalpasso

Chiara, D’Amata Simone, D’Amico Maria Teresa, D’Amico Maria, D’Andrea Valentina,

D’Aversa Maria Vittoria, De Angelis Sante, De Cesare Patrizia, De Cet Marina, Deiana

Oriana Rita, De Luca Costanza, De Rubertis Patrizia, De Rosa Mario, De Simone

Giuseppe, De Toffol Annalinda, D’Elia Giovanni, Della Vecchia Luciano, Di

Campli Stefano, Di Carlo Marco, Di Francesco Luisa, Di Giovanni Emanuela, Di

Giovanni Gioacchino, Di Maro Carmela, Di Martino Giusy, Di Nardo Di Maio Matteo,

Di Palma Raffaele, Di Pea Paola, Di Pea Stefania, Di Pietra Debora, Di

Pietrangelo Ilaria, Di Pietro Rosalba, Di Salvo Cinzia, Di Troyla Luca Mirko, Didonna

Raffaele, Diodati Emilia, Dotta Annamaria, D’Ottavio Simone, d’Urbano Ilaria, D’Urso

Maria, D’Urso Marino, Ecca Francesco, Elsayed Youssef, Errico Maria, Errico

Mariacarmela, Esposito Ciro, Fabiano Eliana Angela, Fabiano Luana, Fabris

Franco, Fabris Irene, Faedda Ilaria, Falcetta Gaspare, FamĂ Concetta, Fanelli

Mario Mirio, Farris Valeria, Favano Vincenzo, Favazza Filadelfio, Fedele Maria,

Fenu Giampiero, Ferorelli Dina, Ferraioli Alfonso, Ferrante Donatella, Ferranti

Noviello Rita, Ferrara Iolanda Erminia, Ferrara Maria Rosa, Ferrari Anna Maria,

Ferraro Carmen, Ferreri Tiberio Tina, Ferri Annamaria A., Ferro Francesco, Feudi

Carla, Fici Marianna, Finelli Fiorenza, Fiorani Riccardo, Fiore Caterina Silvia,

Fiore Francesco, Fiore Rinaldo, Fiscella Paola, Flammini Gaia, Florea Ioana, Foglia

Leveque Luca, Fois Massimiliano, Foresta Felice, Formisano Francesco, Franquillo

Angela, Franzin Rachele, Franzini Gianni, Frontera Domenico, Furlan Paola, Fumagalli

Ramona Amalia, Galati Giuseppe, Galdi Anna, Galdi Clorinda, Galligani Paola, Gambini

Laura, Garaldi Tamara, Gargiulo Anna Maria, Garibaldi Marco, Gasperoni

Antonella, Geluardi Aurora, Gentili Stefano, Gerace Carmen, GiampĂ Silvia, Gianfelice

Cesidia, Giannini Luciana, Giannitelli Michelina, Giavini

Erminio, Gigliotti Angelo, Giombarresi Rosetta, Gimigliano Maurizio, Giordano

Antonina, Giordano Graziella, Giorgi Maria

Concetta, Giovene di Girasole Elisa, Giudice Giuseppina, Gnarra Patrizia, Golinelli

Luigi, Grasso Lorella, Graziano Andrea Giuseppe, Greco Jole, Greco

Maria, Gresta Stefano, Grillo Vitaliano, Grimaldi Paola, Guala Eva, Gugliuzza

Salvatore, Guidi Annamaria, Hoxhaj Leonida, Hysa Aqif, Iemmi Marco, Iemmolo

Tiziana, ImpalĂ Sebastiano, Iona Francesca, Iorio

Gino, Issorf Igor, Iuzzolino Carmine, La Moglie Salvatore, La Rocca Elena, Laino

Roberto, Lasco Roberto, Laugelli Maurizio, Lazzaro Emanuela, Lentini Adriana, Lentinio

Rosa Maria, Leo Donato, Lettieri Raffaella, Liberatore Elisabetta, Liciu

Liliana, Lippi Massimiliano, Lo Bono Rosaria, Lo Torto Patrizia Romana, Lomastro

Teresa, Lombardi Anna Maria, Lonardi Maria Angeles, Longhi Diletta, Longoni

Elisa, Lubrano Rosella, Lucci Simona, Luchesi Patrizia, Lufino Giovanni, Lunardi

Giorgia, Lupi Giulia, Lupi Martina, Lupoletti Luciano, Macario Gioanas

Antonella, Macchidani Mattia, Maccioni Franco, Maddonni Ida, Magnano Domenica, Maiello

Marco, Maio Elisabetta, Malambrì Giovanni, Malatacca Angela, Malcisi Sonia, Mallegni

Pietro Edoardo, Mallemi Simona Assunta, Manca Marinella, Maneo Elena, Manfredi

Simone, Manfredini Clelia, Manini Marianna, Manna Maria Antonietta, Mantovani

Gabriella, Marangon Davide, Marconi Michela, Marinelli Ottaviano Cosimo, Marino

Bruna, Marra Anna, Marrone Eleonora, Marsico Teresa, Martines Ylenia Graziana, Martini

Federica, Marzotta Assuntina, Massa Vito Massimo, Massimo MariaVittoria, Massoni

Paola, Mastroianni Laura, Matera Ninni, Maugeri Giusy, Mazza Mauro, Mazzantini

Giuseppe, Mazzitelli Agata, Mazzitelli Francesco, Mazzuoli Egidio, Melegari

Antonio, Melis Katia Debora, Melita Rosario, Meloncelli Giuliana, Mercuri Cesare

Teodoro, Mezzanotte Francesco, Micalizzi Domenica, Michelazzi Claudio, Micieli

Enrico, Milani Arianna Silvana, Milo Pasquale, Minioto Carmela, Minniti

Giuseppe, Miola Stefania, Mirabella Paolo, Misasi Francesca, Mistretta Giuseppe,

Modafferi Roberto, Modano Angela, Modica Giuseppe, Molari Massimo, Mollo Maria,

Montacuti Marisa, Montagnoli Michela, Montesano Rosella, Montevidoni Paolo, Monti

Manuela, Morabito Caterina, Mortati Patrizia Elisabetta, Moscini Caterina, Motti

Linda, Mulas Mariella, Muscarella Elvira Domenica, Nardini Maria Vittoria, Natale

Maria Pia, Nenzi Vittoria, Nicolazzo Silvana, Nicolò Gabriella, Nicolò Luciano,

Nicosia Angela, Nioi Alice, Nimpo Flavio, Notaro Rocco, Novello Luigi, Nucera

Domenico, Odasso Patrizia Maria, Oksana Dryl, Olivieri Davide, Olivieri

Gabriella, Omobono Lilla, Orlando Davide, Orlando Salvatore, Orto Nunzio, Ottaviani

Vittorio, Ottobrini Silvia, Ottonello Mirna, Ovedi Mary Grace, Paceschi

Emanuele, Paci Gabriella, Pagano Antonella, Pagaria Mario Antonio, Pagliari

Ivonne, Palazzesi Gianni, Palermo Achiropita Lina, Palladino Teresa, Panetta

Rosita, Pani Giorgio Luciano, Paolella Federico, Papa Rosario, Papaluca Paola, Pappalardo

Cristina, Pappalettera Anna Teresa, Parente Antonio, Parrinello Paola, Parrini

Rossella, Pascasi Selene, Pastore Francesca, Pata Giuseppe, Pecora Francesca, Pedatella

Rocco, Pederiva Antonella, Pedone Gabriele, PedullĂ Massimo, Pelizzari Mario, Pellino

Maria, Peracchi Daniele, Perra Nicola, Perrone Maria Anna Rita, Petrolati

Elisabetta Pamela, Pezzoni Nicola, Piana Ombretta, Piccinini Elena, Piccioni

Maria Lavinia, Piemonte Alessia, Piovesan Davide, Pisacane Luigi, Pitardi Mario

Lucio, Pitrone Santina, Pivelli Filippo, Pizzi Silvia, Placida Roberta, Plutino

Giovanni, Polcaro Nicola, Polli Marco, Pollinzi Anastasia M. Teresa, Pomanti

Claudia, Porri Alessandro, Poveromo Stefania, Pozzo Regina Loredana, PravatĂ

Cristina, Principe Simone, Provenzano Cosima A., Puccetti Ginevra, Pujia

Domenico, Pulci Giovanni, Pulitanò Rocco, Pullano Antonietta, Putzolu Maria

Antonietta, Quaglierini Letizia, Raciti Santa Alessandra, Raineri Fernanda, Ranieri

Anna Rachele, Renzo Ilaria Rosy, Resta Margherita, Ricci Leandro, Ricci Virna, Ricciardi

Nicola, Rinforzi Lolita, Risplendente Concetta Maria, Ritrovato Salvatore, Rizzi

A. Alessandra, Rizzo Lina, Rizzo Valentina, Rodella Oriana, Roffredo Lisa, Romaniello

Gianni, Ronzoni Giovanni, Rosi Roberto, Rossano Francesco, Rossello Carmela

Anna, Rotundo Gesuzza, Rovai Olga Rita, Ruberto Francescomaria, Ruggieri Natale,

Ruocco Lucia, Ruscitti Claudia, Russo Alessandro, Russo Mario, Russo Martina, Russo

Roberto, Saccomandi Beatrice, Sagripanti Simone, Salvatelli Isabella, Sancineti

Ilina, Sanna Paola, Sansovini Samanta, Santandrea Gabriele, Santo Antonella, Santonocito

Mary Laura, Saracino Anna Carmelina, Saracino Gianluca, Saracino Maria, Saragaglia

Apollonia, Sarra Anna Maria Antonietta, Scalercio

Sandro, Scandiuzzi Anna, Scanni Maria Teresa, Scaranari Alessandra, Scarcella

Stefano Giuseppe, Scarfò Luisa, Scarpa Sabrina, Scasseddu Antonello, Schiuma

Lucio, Scialpi Alessandro, Scialpi Cosima Romina, Sciovante Fiorella, Scotti

Alfredo, Seidita Antonella, Sereno Grazia, Sestini Piera, Severino Ernesto, Sfregola

Lucia, Sibilia Riccardo, Siciliano Roberta, Siligardi Raffaella, Siliotto Rosa,

Sola Antonio, Sorbi Davide, Spagna Massimo, Sparnacci Fernando, SpartĂ Tindaro,

Spataru Elena, Spataru Liliana, Spernanzoni Allegra, Spoto Maria, Spurio

Lorenzo, Squartecchia Lisa, Squillace Amelia, Stagno Giovanni, Stasi Daniele, Stefano

Salvatore, Stillo Bruno, Stoccoro Giancarlo, Strazioso Anna, Sugan Matteo, Tagliaferri

Emanuela, Tagliani Caterina, Talarico Anna, Talarico Maria Teresa, Tallarico

Angela, Talomo Maria, Tamiano Antonella, Tancredi Teresa, Tanzillo Antonio, Tarallo

Rosanna, Tarsia Andrea, Tataranni Enzo, Taverniti Cosetta, Teresi Giovanni, Thirteen

Samael, Ticci Claudia, Tilotta Valeria, Torchia Antonio Luca, Torchia Saveria, Toritto

Gabriella, Torrisi Venera, Toscano Carmelina, Tringale Giuseppe, Tritapepe Mara,

Trusgnach Andreina, Tubiolo Caterina, Tulelli Paolo, Tumbarinu Marco, Turcolin

Vanna, Ugolini Lorenzo, Vaccaro Maria Grazia, Vaccaro Michele, Valenti Maria, Valentini

Laura, Valenza Adriana, Valero Diego (Ezio Caniglia), Vanoli Laura, Vargiu

Laura, Vaudo Asia, Vazzoler Gaia, Venditti Remo, Venturini Gloria, Veraldi Anna,

Vergoni Gilberto, Veronesi Ilaria, Vignola Antonio Vito, Vitacca Rocco Nicola, Vitali

Tommaso, Vivona Giuseppe, Vivona Sonia, Vizzielli Annarita, Vonella Liberata

Maria, Wiquel Tina, Zagoli Lorenzo, Zamboni Laura, Zanchin Gabriele, Zanka

Boskovic Coven, ZappalĂ Lucia, Zapparella Giorgio, Zedda Gabriella, Zenna

Giovanni, Zoccheddu Elisa.

Una grande antologia, quindi, nel nome della più grande poetessa degli ultimi decenni. “Con certezza – scrive Mario Donato Cosco nella prefazione – possiamo affermare che in un mondo distratto e dalle vite in vetrina il “Premio Merini” dell’Accademia dei Bronzi si appalesa come isola felice, porto appetito dalle molteplici sfaccettature di sensibilità che si arrendono alla poesia e, rifiutando una possibile dimensione carsica, consegnano le proprie più intime vibrazioni e dimensioni ad un evento ormai magicamente trasformatosi in appuntamento con il tempo e col sorriso, fragranze empatiche che aprono i cuori”.

Nella foto: “Alda Merini”, opera dell’artista Giuseppe Galati realizzata per il concorso.

