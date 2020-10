Champions, prima storica qualificazione per Midtjylland e Krasnodar. Avanti anche il Salisburgo

La Redazione24

,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Austriaci okay con Daka e Szoboszlai. In Danimarca succede tutto nei 10′ finali. I russi sbancano Salonicco



