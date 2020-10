Cirò Marina: Svolta con successo la XXVIII cerimonia della Charter del Lions Club Cirò Krimisa

Domenica 27 settembre si è svolta la cerimonia con la visita del Governatore Antonio Marte, del Distretto 108 YA

Cirò Marina,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Sempre oltremodo emozionante per tutti i Soci, la Charter rappresenta l’anniversario del glorioso Lions Club, che vanta, con i suoi ventotto anni di storia, e di presenza attiva sul territorio, innumerevoli iniziative di servizio, a conferma dell’impegno e della passione con cui Soci e Presidenti che si sono susseguiti negli anni, hanno sempre operato, svolgendo un lavoro magistrale.

L’evento, tenutosi nella storica sede del

club, l’Hotel Residence “Il Gabbiano”, a Cirò Marina, nel rispetto delle

direttive ministeriali che impongono il distanziamento sociale e l’utilizzo

delle mascherine di protezione, è stato introdotto dal presidente Antonio

Gallella, riconfermato alla guida del club per la terza volta.

Dopo il doveroso saluto indirizzato al tavolo

della presidenza composto dal Governatore Antonio Marte, dal past

Governatore Nicola Clausi, dal secondo vice Governatore Franco Scarpino, dallo

staff del governatore con Segretario Andrea Castaldo, Cerimoniere Vittorio

Verona e Tesoriere Gianfranco Ucci, dal Presidente della X Circoscrizione

Roberto Iuliano, dal Presidente della Zona 23 Antonio Laterza, ed al parterre

composto da numerose autoritĂ lionistiche e civili,

Offices distrettuali e circoscrizionali, arricchito anche dalla partecipazione dei

rappresentanti di alcune associazioni del territorio, tra cui la Misericordia,

il Kiwanis, la Fidapa, la Fondazione del Cuore, l’AIDO sez. di Cirò-Cirò Marina,

l’Associazione Nazionale Donne del vino, la Compagnia Teatrale Apollo Aleo, e da tutti i graditissimi ospiti che hanno onorato

il LC Cirò Krimisa con la loro presenza, il presidente

Gallella ha esortato i presenti a riprendere il cammino dal punto in cui il

mondo si è fermato nell’anno appena trascorso, invitando tutti a rinnovare l’impegno

a porsi al servizio di un territorio che ha ancor piĂą bisogno del nostro

servizio e del nostro aiuto, al fine di realizzare gli ideali che accomunano

Lions e non, e di mettere in pratica la voglia di fare, di agire in sinergia,

per affrontare la difficile situazione socio-sanitaria acuita dalla pandemia

del COVID-19.

L’anno sociale dunque si apre con l’obiettivo

di guardare al futuro con la speranza che le condizioni sanitarie possano consentire

di operare in serenitĂ in modo da portare a termine i progetti programmati per

l’anno in corso e anche quelli non completamente realizzati nel precedente anno

sociale.

Tra i service che danno ampio spazio alla SolidarietĂ , alla Speranza

ed alla Pace e che vedono protagonisti i giovani e giovanissimi

alunni delle scuole secondarie non potrĂ mancare il concorso “Un poster

per la pace” che tanto successo ha registrato negli anni scorsi, permettendo agli

alunni di esprimere la loro visione di pace attraverso le lenti del servizio, né quei service che sono tradizionalmente espressione della

storia del club: il “Progetto Martina” mirato alla prevenzione dei tumori ed alla

sensibilizzazione nei giovani, la lotta al Bullismo, poiché il benessere dei

ragazzi è sempre un obiettivo prioritario di chi opera a favore del benessere

della comunitĂ , gli screening di

prevenzione per salvaguardare la salute dei cittadini meno abbienti, la raccolta

degli occhiali usati, il Lions Day e ancora, “Lions a teatro” per le raccolte

solidali. Particolare attenzione sarĂ dedicata al la sensibilizzazione per la

legalità , all’ambiente ed alla diffusione della cultura in generale con un

interesse particolare ad un tema di grande interesse nell’anno sociale

2020-2021: Dante Alighieri, il poeta immortale, Padre della lingua italiana, simbolo

di identitĂ nazionale che rafforza il nostro sentimento di patriottismo,

in vista delle celebrazioni del 700°

anniversario della sua morte che

si terranno nel 2021.

Un programma ambizioso, dunque, che non

tralascerĂ di intervenire con aiuti concreti nelle realtĂ di chi ha bisogno. Sia

che si tratti di soddisfare bisogni alimentari e di assistenza in genere o di offrire

un efficace supporto per le fasce deboli, sempre agendo in stretto contatto con

le istituzioni, poiché il lionismo è

soprattutto attenzione verso l’altro, servizio ed aiuto verso chi soffre e si

trova in difficoltà , seguendo l’eco delle parole del Governatore Antonio Marte,

e nei mesi futuri la nostra azione dovrĂ essere ancor piĂą incisiva. Se infatti

per affrontare le difficoltĂ dei mesi scorsi, i Lions si sono prodigati con

service che hanno contribuito ad aiutare la comunitĂ attraverso donazioni di

vario genere, dalle mascherine protettive donate al reparto di neonatologia e di

ginecologia dell’ospedale san Giovanni di Dio di Crotone, al 118 e alla

parrocchia di San Nicodemo, alla “spesa sospesa” indirizzata a quelle famiglie

che si sono trovate maggiormente in difficoltĂ , nei prossimi mesi continuerĂ

questa azione di supporto alle famiglie con il Banco alimentare, le collette

alimentari e la “spesa sospesa”, ma anche con un nuovo service, rivolto ai più

piccoli: “lo zaino sospeso”, che raccoglierà materiale scolastico di cui

potranno avere bisogno i bambini delle scuola primarie, indirizzandoli verso la

solidarietĂ : chi ha bisogno prenderĂ dallo zaino e chi ha di piĂą lascerĂ

qualcosa per i meno fortunati.

Naturalmente,

ha continuato il presidente, non verrà meno l’interesse per i grandi temi

dell’imprenditoria, con particolare riferimento alla realtà che ci circonda, con

il coinvolgimento di quella inestimabile risorsa che sono gli imprenditori locali

di maggiore successo (alcuni di questi appartenenti al Lions club), per dare

slancio all’economia del nostro territorio e rendere la nostra cittadina più competitiva

ed innovativa.

A conclusione dell’intervento, il

Presidente ha confermato lo staff operativo dello scorso anno sociale, il Segretario

di club, l’architetto Giovanni Gentile, il Cerimoniere, l’architetto Mario

Patanisi, insignito insieme al presidente di club, durante la cerimonia, del “Melvin

Jones Fellow”, il massimo riconoscimento del Lions Club International, il Tesoriere, il professore Francesco Colicchio, l’Officer Telematico, l’architetto Rosaria Mauro

e L’Addetto Stampa, la prof.ssa Filomena

Zungri, auspicando che tutti i soci del club siano uniti ognuno nella

sua diversitĂ , e possano apportare ognuno il proprio contributo al servizio di

tutti per il bene comune.

In questo senso è fondamentale il

collegamento con le istituzioni, con le quali il club si augura di dare vita

concreta al principio di coesione, sempre fondato sul valore costituzionale

della sussidiarietà , così che possa prevalere una collaborazione proficua,

condizione indispensabile del progresso del nostro territorio. Nelle sue

conclusioni il Governatore Antonio Marte ha omaggiato del guidoncino gli Officer

di club incaricati dal distretto: Salvatore Senatore, Mario Patanisi, Leopoldo

De Martino, Sante Guzzo, Vincenza Alessio e Mariolina De Franco, augurando a

tutti i soci, anche alla nuova entrata, la prof.ssa Giulia Pugliese, un anno

proficuo e all’insegna dell’unità , dell’armonia e del WE SERVE.

