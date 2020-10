Coronavirus, Cotronei: Un aiuto economico di 28 mila euro dalla Regione alle famiglie in difficoltà

Coronavirus, Cotronei: Un aiuto economico di 28 mila euro dalla Regione alle famiglie in difficoltĂ

Una dotazione finanziaria di quasi 28 mila euro, per venire incontro alle famiglie che si trovano in difficoltĂ , anche temporanea, per gli effetti della pandemia da Covid 19

La Redazione

Cotronei,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Cogliendo l’opportunitĂ offerta dalla Regione Calabria, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Belcastro, si è attivata attraverso il Copross, il consorzio provinciale per i servizi sociali, ed ha portato a termine la procedura per il riconoscimento di un bonus da spendere in attivitĂ commerciali e farmacie della cittadina. NĂ© dĂ notizia l’assessore comunale ai servizi sociali, Frieda Grassi, che tiene ad evidenziare l’impegno profuso dal Copross e dal dott. Antonio Scavelli, responsabile di settore. <Siamo arrivati – spiega l’assessore Grassi – alla composizione degli elenchi degli aventi diritto (che non potranno essere pubblicati per motivi di privacy) dopo un certosino lavoro di verifica dei requisiti dei richiedenti da parte degli uffici del Consorzio>. Gli interessati potranno fruire del bonus entro il 15 ottobre, e potranno spenderlo presso le seguenti attivitĂ commerciali: Macelleria di Ruberto Francesco, Macelleria e ristorazione di Taruscia Francesco, Macelleria e griglieria di Falco Diego, Farmacia d.ssa Marcella Garruba, Farmacia d.ssa Agata Elia, Supermercato Caligiuri Franca, Supermercato Antonio Polifrone, Fruttivendola fratelli Musacchio. <Il provvedimento adottato- riprende l’assessore Grassi – è in linea con la nostra politica di sostegno e supporto alle fasce deboli della societĂ cotronellara, che ha visto susseguirsi tutta una serie d’interventi diretti ed indiretti di sostegno al reddito, attraverso l’erogazione di buoni, ma anche in termini di sgravio delle tasse e dei tributi comunali>.   Â

