Il Presidente ff della Provincia di Crotone, Saporito incontra il Capo Gabinetto della Presidenza Regione

L’incontro è stato molto cordiale e concreto, ha dichiato Simone Saporito, e mi è stata garantita la massima celerità su questo atto deliberativo

Crotone,

giovedì 01 Ottobre 2020.

Il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito, ha incontrato il 29 settembre il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, Luciano Vigna. Erano presenti all’incontro anche Fabio Pisciuneri, del Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della Provincia di Crotone e Giuseppe Iritano, Dirigente del Settore Lavori Pubblici. Il Presidente della Provincia di Crotone, Simone Saporito, ha consegnato il proprio decreto e il decreto del Presidente della Provincia di Catanzaro con i quali si richiede alla Presidenza della Giunta Regione della Calabria di autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico consentendo all’ANAS di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale per accelerare la procedura di realizzazione della strada di collegamento diretto tra Simeri Crichi (CZ) e Crotone (Passovecchio), già approvata da altri 49 Amministrazioni locali. L’incontro è stato molto cordiale e concreto, ha dichiato Simone Saporito, e mi è stata garantita la massima celerità su questo atto deliberativo.

Ho colto l’occasione per richiedere su questo obbiettivo un lavoro corale tra la Regione e le due Province nonché il massimo sforzo per coinvolgere il Governo Nazionale sulle scelte da farsi relativamente ai finanziamenti programmati per il Recovery Fund. Sono certo che questa importante collaborazione sarà furiera di ottimi frutti.

