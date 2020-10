Inaugurazione nuovo anno scolastico all’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto

La nota del Dirigente Scolastico, D.ssa Simona Prochilo

giovedì 01 Ottobre 2020.

E’ proprio una ripartenza in sicurezza

quella dell’Istituto Comprensivo “karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto, che

dopo sei mesi ha riaperto i cancelli e accolto, tra l’emozione del dirigente

scolastico, dei docenti e dei genitori, i bambini e gli alunni della scuola

dell’Infanzia, della scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Il Dirigente scolastico dell’Istituto, D.ssa

Simona PROCHILO, si è fatta il giro di tutti i nove plessi di cui la scuola

dispone per accogliere gli alunni e parlare con i genitori, ricordando loro

che, purtroppo, le regole imposte dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico), sul

distanziamento sociale, hanno modificato

il modo di fare scuola, per cui, in quest’anno particolare, è necessario che

tutti rispettino le regole organizzative contenute nei vari prontuari

pubblicati dall’Istituto, al fine di contrastare la diffusione del coronavirus.

In questi mesi, si è fatto tanto e si è lavorato incessantemente per mettere in

sicurezza tutti i locali scolastici, dalla sanificazione e igienizzazione,

all’acquisto dei DPI (Dispositivi di sicurezza individuali), alla realizzazione

di percorsi, vie di esodo, distanziamento tra i banchi ecc…Un ringraziamento

particolare va a tutti coloro che hanno contribuito in modo fattivo alla

riapertura in sicurezza dell’Istituto tra cui in primis: il presidente del

consiglio d’Istituto Francesca Iannone, il marito Francesco Ruggiero, Relios

Petrocca, Donatella Mungo, l’Impresa di costruzioni Chisari, Nicola Bruno,

Domenico Pullano, Francesco Marrazzo e il supermercato Vivo.

Un ringraziamento va anche al Comune

di Isola di Capo Rizzuto per averci assegnato due nuovi plessi scolastici, di

cui uno in condivisione con l’I.C. “Gioacchino da Fiore” e al parroco Don

Francesco Gentile che ci ha messo a disposizione i locali della sala “Rosmini”

di Capo Rizzuto. Tra le misure intraprese dalla scuola è previsto l’ingresso e

l’uscita scaglionata degli alunni utilizzando le varie uscite di emergenza. A

tal proposito, sono state realizzate in tutti i plessi tante aree di raccolta

quante sono le aule, in modo che gli alunni, la mattina, vengono accolti dai

propri insegnanti nell’apposita area di raccolta a loro assegnata e dopo il

rilevamento della temperatura corporea da parte dei collaboratori scolastici,

accederanno nelle proprie aule. Ovviamente il lavoro non è terminato, ma si

continuerĂ a lavorare per ulteriori miglioramenti e contributi finalizzati alla

sicurezza ed all’incolumità di tutto il personale scolastico.

