Roma, sale l’offerta per Smalling. E in attacco sprint per Mayoral Per il difensore l’offerta è salita a 15 milioni più bonus, nel pacchetto i giallorossi vorrebbero anche il terzino Dalot. In avanti difficili le piste Vlahovic e Jovic, per lo spagnolo invece… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 01 Ottobre 2020.

