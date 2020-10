Sileri: “La Serie A non va fermata”. Speranza: “Dovremo resistere altri 7-8 mesi”

giovedì 01 Ottobre 2020.

Sileri: “La Serie A non va fermata”. Speranza: “Dovremo resistere altri 7-8 mesi”

Il ministro della Salute: “La priorità sono le scuole, non gli stadi. Torneremo nei luoghi affollati, ma non oggi”



