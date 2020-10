Controlli amministrativi della Polizia nella stagione estiva, ecco i risultati conseguiti nella provincia di Crotone

Particolarmente soddisfatto il Questore di Crotone per la competenza e professionalitĂ dimostrata quotidianamente da tutta la Squadra Amministrativa

Crotone,

venerdì 02 Ottobre 2020.

Nella

stagione estiva appena trascorsa, nell’ambito di apposite progettualitĂ

disposte dal Sig. Questore di Crotone, volte al contrasto dei fenomeni

di illegalità diffusa e monitoraggio della movida, nonché verifiche

connesse al rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di

contenimento del contagio da Coronavirus, personale Divisione P.A.S.I.

ha proceduto al controllo di complessive nr. 157 attività imprenditoriali, all’esito del quale sono state contestate n. 76 violazioni amministrative per un importo pari ad euro 212.659,99, delle quali:

– n. 48 per riscontrate carenze documentali di carattere amministrativo e/o sanitario e per l’abusiva occupazione del suolo pubblico;

– n. 7

per violazione di cui all’art. 110, comma 9, lettera F quater

T.U.L.P.S. in materia di giochi e scommesse, soprattutto al fine di una

maggiore tutela dei minori;

– n. 21 per la non corretta adozione delle misure tese al contenimento della diffusione del virus “COVID – 19”.

Inoltre sono state effettuate:

– n. 15

denunce in stato di libertĂ alla competente AutoritĂ Giudiziaria nei

confronti di n. 20 soggetti, per vari reati tra cui il furto di energia

elettrica ed acqua potabile.

– n. 3

sequestri penali ex art. 354 c.p.p., dei quali n. 1 relativo ad un’area

demaniale marittima dell’estensione pari a 1.600,00 mq, occupata

abusivamente da attivitĂ di campeggio non autorizzata e n. 1 relativo ad

artifici pirotecnici;

– n. 9 sequestri amministrativi relativi di n. 3 congegni elettronici;

– n. 6

sequestri amministrativi, di prodotti di genere alimentare (carne,

pesce e prodotti ortofrutticoli), per la riscontrata mancanza di

etichettatura, tracciabilitĂ e assenza di autorizzazione alla vendita

per complessivi Kg 474.65;

– n. 14

segnalazioni alle competenti AutoritĂ Comunale (di tutta la provincia)

di cessazione immediata di attivitĂ , condotta in assenza di

autorizzazione.

– n. 18 segnalazioni al competente Ispettorato Territoriale del

Lavoro relative a n. 48 lavoratori identificati non regolarmente

assunti (in nero), dei quali n. 4 percettori di indennitĂ di

disoccupazione, n. 4 percettori di reddito di cittadinanza e n. 3

appartenenti a nucleo familiare;

– n. 12

provvedimenti di sospensione immediata di attivitĂ commerciale per

giorni 5 adottati a seguito di riscontrate violazioni alle prescrizioni

inerenti il “COVID 19”;

– n. 1

ordinanza di sospensione attivitĂ di raccolta scommesse, ex art. 88

T.U.L.P.S., per giorni 10, in quanto si accertava come la stessa fosse

condotta a mezzo di soggetto preposto non autorizzato;

–

n. 1 provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. di sospensione per giorni 10

di attivitĂ commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande a

seguito di episodio di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica:

Particolarmente soddisfatto il Questore di Crotone per la competenza e professionalità dimostrata quotidianamente da tutta la Squadra Amministrativa che con il supporto anche di altre articolazioni della Questura è riuscita in quattro mesi a raggiungere risultati sicuramente rilevanti ed indirizzati al rispetto delle regole.

