Milan, ritorno in Europa in salita: nel girone con Celtic, Sparta Praga e Lilla

La Redazione24

,

venerdì 02 Ottobre 2020.

La squadra rossonera non ha avuto il migliore dei sorteggi, ma un precedente fa ben sperare: nel 2006-07 affrontò scozzesi e cechi in Champions e finì col trionfo di Atene



