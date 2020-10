Motoraduno in memoria di tutti i centuari vittime della strada. Domenica 4 Ottobre a Corigliano-Rossano

Corigliano Rossano,

venerdì 02 Ottobre 2020.

La Città di Corigliano-Rossano onorerà tutti i centauri caduti sulla strada. L’appuntamento è fissato in agenda per domenica 4 ottobre. In programma il primo Motoraduno in Memoria di Tutti i Centauri vittime delle strada. Obiettivo degli organizzatori è l’istituzionalizzazione della manifestazione commemorativa.

L’iniziativa

motociclistica patrocinata dal Comune di

Corigliano-Rossano, è organizzata dalla

Pro Loco Rossano “La Bizantina” con i Comitati Viale Michelangelo e Frasso

Amarelli, con la partecipazione dei Motoclub Corigliano-Rossano, il Castello, i

Due Mari di Calabria, i Cavalieri, Stefano Acri – Maurizio Greco, Vespa Club

Corigliano e Rossano, la collaborazione della Pro Loco Corigliano e di altre

organizzazioni avrĂ il seguente programma:

AREA URBANA DI

CORIGLIANO

– raduno moto ore 9:00 presso

parco comunale “Fabiana Luzzi”;

– partenza ore 9.30 per Rossano

scalo sulla S.S. 106 radd.

– arrivo a Rossano scalo

in via Aquitania localita’ Frasso.

AREA URBANA DI

ROSSANO

– raduno ore 9.30 in via Aquitania

– Rossano scalo localita’ Frasso

– partenza del giro alle

ore 10.00 per Rossano scalo

Percorso:

via Aquitania- via San Francesco D’Assisi – via Ugo Gigli rotonda corsia

di arrivo alla rotonda di viale s. Angelo – viale s. Angelo direzione

sottopasso – semafori di via Luca De Rosis

– via Luca De Rosis, via Cristoforo Colombo,

via Margherita – via Nazionale – via Sibari – via Michelangelo – via

Galeno – via Torre Pisani – SS 177 direzione via Porta Cappuccini, via San Nilo

– piazza della Vittoria, Corso Garibaldi,

piazza Matteotti, piazza SS Anargiri,

corso Garibaldi, piazza Steri, via

Labonia, via S. Bartolomeo, via L. Minnicelli – via Porta Cappucini, viale S.

Stefano, Porta Cappuccini SS 177 direzione Rossano scalo – via Torre pisani – via

Margherita – via Nazionale – via Luca De Rosis – sottopasso viale s. Angelo –

viale s. Angelo – viale Mediterraneo –

verso localita’ Galderate – giro all’interno del villaggio Galderate, ritorno

su viale Mediterraneo direzione v.le s. Angelo.

–Â Â Â Â Â Â Ore 12.00

breve sosta presso il piazzale Torre Stellata per benedizione dei caschi, delle moto e dei centauri, (a cura del Parroco Don Umberto Sapia) con a seguire coreografie a cura dei motoclub presenti e scambio doni tra i partecipanti;

–Â Â Â Â Â Â Ore 13.00

Presso i Cimiteri di Rossano e Corigliano deposizione Corone commemorative da parte dei rappresentanti dei motoclub presenti.

L’iniziativa sarà organizzata nel pieno rispetto delle misure

anti-covid19 e del codice della strada previste ed in vigore.

