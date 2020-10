Strongoli: rinvenuti rifiuti speciali e urbani, la Polizia Locale deferisce alla Procura 3 persone

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni

Strongoli,

venerdì 02 Ottobre 2020.

Il Comando della Polizia Locale nella giornata odierna, ha deferito in stato di libertà alla Procura della repubblica di Crotone, 3 persone per violazioni legge edilizia-urbanistica.

Nel particolare il Comandante della Polizia Locale ha disposto una serie di servizi rivolti, in particolar modo, a prevenire reati contro l’inquinamento ambientale; nel corso di questi venivano segnalati agli uffici competenti dei depositi incontrollati di rifiuti speciali, urbani e assimilati disposti in varie aree del territorio del Comune di Strongoli.

Merito a queste segnalazioni il Sindaco prontamente disponeva affinchè le aree in questione venissero immediatamente bonificate.

Dagli accertamenti eseguiti, in

merito al rinvenimento di questi depositi, la Polizia Locale deferiva in stato

di libertà all’Autorità Giudiziaria competente un soggetto del luogo mentre un

altro veniva sanzionato a livello amministrativo.

I servizi continueranno anche nei

prossimi giorni.

