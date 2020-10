L’ira ultrÃ , la fascia immeritata, il palo all’ultimo secondo: Chiesa, una notte stregata

L’ira ultrà , la fascia immeritata, il palo all’ultimo secondo: Chiesa, una notte stregata

L’ira ultrà, la fascia immeritata, il palo all’ultimo secondo: Chiesa, una notte stregata Fede non demerita e sfiora nel finale il gol del pari in quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara con la Fiorentina proprio mentre il tifo più acceso lo ripudia impedendogli di indossare la striscia in ricordo di Astori continua […]

La Redazione24

,

sabato 03 Ottobre 2020.

L’ira ultrà, la fascia immeritata, il palo all’ultimo secondo: Chiesa, una notte stregata

Fede non demerita e sfiora nel finale il gol del pari in quella che potrebbe essere stata la sua ultima gara con la Fiorentina proprio mentre il tifo più acceso lo ripudia impedendogli di indossare la striscia in ricordo di Astori



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA