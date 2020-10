Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un giorno! Crotone k.o.

Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un giorno! Crotone k.o. Neroverdi in vetta con 7 punti. Decidono i due attaccanti, ancora in gol (doppietta per l’ex Bari). Locatelli chiude il match. A Stroppa non basta Simy continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 03 Ottobre 2020.

Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un giorno! Crotone k.o.

Neroverdi in vetta con 7 punti. Decidono i due attaccanti, ancora in gol (doppietta per l’ex Bari). Locatelli chiude il match. A Stroppa non basta Simy



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA