Sassuolo, il primato Ã¨ unisex. Affondata anche la Fiorentina

Sassuolo, il primato è unisex. Affondata anche la Fiorentina

La Redazione24

,

sabato 03 Ottobre 2020.

Bugeja e Dubcova ancora in gol, gran colpo delle ragazze di Piovani in testa alla classifica in attesa di Milan-Juve a San Siro lunedì sera



